Wanderung : Musik und Natur im Einklang

Oberscheidweiler/Niederscheidweiler (red) Sängerin Judith Marien kombiniert in ihrer Führung am Samstag, 15. Juni, ab 19 Uhr Musik und Natur. Sie stellt verschiedene Bäume und Kräuter in deren Lebensraum vor und erläutert Mythisches sowie Wissenswertes über deren Verwendung in der Heilkunde und Küche.

