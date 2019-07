Freizeit : Freaky Friday lockt viele Gäste

Bestes Wetter beim Freaky Friday in Bernkastel-Kues: Viele Besucher kommen in den Kurpark. Foto: Bianca Waters/Stadt Bernkastel-Kues. Foto: TV/Bianca Waters

Bernkastel-Kues Musik und Picknick: In Bernkastel-Kues kommen mehr als 2000 Gäste zum Kurpark, um open air zu feiern.

Der dritte Freaky Friday reiht sich in die Erfolgsgeschichte der ersten beiden Veranstaltungen ein – super Sommerwetter – viele Besucher mit Picknickdecken und Sonnenschirmen – gute Musik un dleckeres Essen . Familien, Jugendliche, Jung gebliebene und die etwas ältere Generation – alle zusammen genießen die Festivalatmosphäre auf der Kurparkwiese auf dem Kueser Plateau. Musikalisch mit dabei - Trio Kazzo und Handpicked, die bis 24 Uhr die fast 2.500 Besucher bestens unterhalten. Hungern muss auch keiner – insgesamt acht Foodtrucks bereiten frische Burger, Flammkuchen, Pulled Pork, Vegetarisches oder Süßes zu. Zwei Bierstände und ein Weinstand sorgen für die flüssige Abkühlung bei perfeketen Sommertemperaturen: „Ein toller Sommerabend mit guter Musik und netten Menschen und einer tollen Location – ein Festival, dass man so in der Stadt Bernkastel-Kues nicht erwartet hätte. Wir freuen uns schon jetzt auf das nächste Jahr“, so der Tenor unter den Besuchern. Laut der Organisatoren von der Kultur & Kur soll die vierte Auflage 2020 wieder am ersten Freitag im Juli stattfinden.