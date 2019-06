Fest : Winzerkapelle feiert Frühlingsfest

Kinheim (red) Musik, Wein und Oldtimer – das erwartet die Besucher in Kinheim von Freitag, 7. Juni, bis Sonntag, 9. Juni. Die Winzerkapelle Kinheim feiert an Pfingsten ihr traditionelles Frühlingsfest auf dem Dorfplatz.

Zur Eröffnung spielt der Musikverein Bremm am Freitag ab 20 Uhr. Der musikalische Stimmungswettbewerb der Musikvereine Longkamp, Kinheim und der Waldhauser Musikanten um den Titel des „Stimmungsmachers“ steht am Samstag auf dem Programm. Am Sonntag erwartet die Gäste der Oldtimer-Umzug. Foto: Winzerkapelle Kinheim