Konzert : Musikalische Finissage im Alten Rathaus

Wittlich (red) Nicht nur „Ihrer Churfürstlichen Gnaden höchster Plaisir“ …nein, auch zahlreiche Besucher der Finissage der Ausstellung „… verloren, vergessen. Das kurtrierische Schloß Philippsfreude in Wittlich.

Eine Spurensuche“ hatten ihr „Plaisir“ an dem Konzert des Novalis Bläserquintetts in der Städtischen Galerie im Alten Rathaus in Wittlich und konnten dank der phantasievollen Moderation von Michael Klink sich ein wenig fühlen, als befänden sie sich am Hofe des Kurfürsten Johann Philipp von Walderdorff in den späten 1760er Jahren in Schloss Philippsfreude. Das Novalis Bläserquintett setzt sich zusammen aus Gertrud Pazen (Flöte), Barbara Görgen-Mahler (Oboe), Ulrich Junk (Klarinette), Michael Klink (Horn) und Annette Rohland (Fagott). „Bereits in den 1960er Jahren wurde eine kleine Ausstellung zu Schloss Philippsfreude hier im Alten Rathaus gezeigt“, erläuterte die Leiterin des Kulturamtes und der Stadtbücherei Wittlich, Elke Scheid, „gut 50 Jahre später konnten wir diese umfangreiche Präsentation der Überbleibsel des Schlosses und seiner Vorgängerbauten zeigen und es für kurze Zeit aus dem „verloren, vergessen“ in das Bewusstsein der Bevölkerung zurückrufen, hoffen wir, dass man in 50 Jahren erneut an die prunkvolle Geschichte der Stadt Wittlich erinnern wird.“ Foto: Sebastian Klein