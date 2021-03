Kultur : Weltstar Thomas Anders überrascht Pater Albert

Klausen/Koblenz (red) Nachdem der Dominikanerpater Albert Seul aus Klausen im vergangenen Jahr den Menschen soviel gegeben hat war es der SWR-Redakteurin Ute Spangenberger ein großes Anliegen, auch mal dem Pater eine Freude zu machen.

Da Pater Albert bekennender Schlagerfan ist, war schnell ein konkreter Plan gemacht. Er wurde unter einem Vorwand zum Klostergut Besselich (nahe Koblenz) gelockt. Der ehrenamtliche Pressekoordinatior Tobias Marenberg war eingeweiht und fuhr Pater Albert zu der Überraschung. Bei der Ankunft am Klostergut Besselich war Pater Albert schnell klar, dass es sich hier nicht um einen normalen Drehtag handelt. Am Flügel stand und sang Weltstar Thomas Anders sein Lied „Wunder gibt es auch für Dich“. Im Hintergrund knisterte das Kaminfeuer und Pater Albert war das erste Mal bei den Dreharbeiten sprachlos. Er genoss dieses kleine Privatkonzert und war begeistert: „Wunderbar! Ein sehr passendes Lied, was diesen Moment widergespiegelt hat, aber auch das was ich im Kleinen erlebe.“ Ein kleiner Einblick zu der Überraschung ist auf dem YouTube Kanal der Wallfahrtskirche Klausen abrufbar: www.youtube.com/c/Wallfahrtskirche

Klausen. Fotos: Tobias Marenberg