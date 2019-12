Vereine : Musikgemeinschaft lädt zum Konzert

Wittlich „In Harmonie vereint“ spielen das Blasorchester Wittlich und der Musikverein Bergweiler seit rund eineinhalb Jahren zusammen. Am Samstag, 4. Januar, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) lädt die Spielgemeinschaft zum zweiten Mal zum Neujahrskonzert unter der Leitung von Dirigent Hans-Karl Daus in das Atrium des Cusanus-Gymnasiums ein.

Karten zum Preis von sieben Euro sind im Vorverkauf (acht Euro an der Abendkasse) im Alten Rathaus in Wittlich und in der Altstadt Buchhandlung erhältlich.