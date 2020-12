Corona : Weihnachtskonzert abgesagt

Wittlich Auch der Musikkreis der Stadt Wittlich bleibt leider von der Corona-Krise nicht verschont. Das traditionsgemäß am zweiten Weihnachtsfeiertag stattfindende Konzert „Musik bei Kerzenschein“ mit dem Vokalensemble „Wishful Singing“ am 26. Dezember muss abgesagt werden, soll aber in der nächsten Saison nachgeholt werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken