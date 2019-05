Konzert : Barocke Klänge mit viel Temperament

Bengel (red) Es gab einmal Zeiten, da wurde Alte Musik vorzugsweise mit säuerlicher Miene gespielt und nach Möglichkeit ohne einen Blick zum Publikum. Das hat sich geändert. Die deutsch-südamerikanische Gruppe „Los Temperamentos“, die ihre musikalische Ambition direkt im Titel führt, hat historische Kompositionen und ein neuzeitliches Temperament zu einem attraktiven Mix zusammengebracht.

Der Musikkreis Springiersbach präsentiert das Ensemble am Sonntag, 2. Juni, ab 16 Uhr im Innenhof des Klosters Springiersbach in Bengel (bei Regen in der nahen barocken Klosterkirche). Das internationale Ensemble hat sich aus Absolventen der „Bremer Akademie für Alte Musik“ formiert und ist je nach Programm sechs- bis achtköpfig.