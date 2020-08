Kultur : Von Salzburg und Leipzig nach Wittlich

Wittlich Der Musikkreis Wittlich hat ein breit gefächertes und qualitativ hochwertiges Programm für die kommende Saison zusammengestellt, die auch die momentanen Corona-Vorschriften mehr als erfüllt.

Aktuell ist das Minguet-Quartett bei den Salzburger Festspielen, im September in der Philharmonie in Köln und am 24. April 2021 wird es in Wittlich in der Synagoge zu Gast sein. Auf dem Programm stehen dann Werke von Bach, Dvorak und Schubert.