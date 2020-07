Kultur : Musikkreis Wittlich: Neue Konzertreihe startet im September

Wittlich Leopold Mozart hat ein berühmtes Lehrwerk für Violine verfasst. Darin beschreibt er das jedem Musiker geläufige Zeichen der „Fermate“ als Moment im musikalischen Verlauf, bei dem die Zeit gleichsam außer Kraft gesetzt ist.

Mussten am Ende der vergangenen Saison noch zwei Konzerte Corona-bedingt abgesagt werden, so haben sich die Rahmenbedingungen aktuell so verändert, dass Konzertbesucher und Veranstalter wieder auf Live-Auftritte von Musikern hoffen dürfen. Die Zeit des Stillstands wäre dann vorbei, und alle könnten sich wie bisher in der über 25-jährigen Geschichte des Musikkreises der Stadt Wittlich auf eine abwechslungsreiche neue Folge von instrumentalen und vokalen Konzerten freuen.

Die Bandbreite des geplanten Programms, das im September starten wird, reicht dabei vom Instrumental-Duo Kassung/Kravets (Violoncello/Klavier) am 12. September unter anderem mit spanischen Kompositionen über Ensembles, die Alte Musik im Gepäck haben, zum Beispiel das Ensemble Caladrius (Bundesauswahl Konzerte junger Künstler) am 21. November. Auch Musik der Moderne ist dabei: Sayaka Schmuck mit Strawinskis „Geschichte vom Soldaten“ am 20. Februar 2021 oder Mussorgskis „Bilder einer Ausstellung“ in der originalen Fassung für Klavier am 23. Januar (Johannes Baum).