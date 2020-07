Musik : Musikschule des Landkreises Bernkastel-Wittlich: Jetzt anmelden

Bernkastel-Wittlich Im Rahmen der Corona-Verordnungen ist nach den Sommerferien in Schulen und Kindergärten wieder ein Regelbetrieb vorgesehen. Das gilt auch für die Musikschule des Landkreises, die ab sofort Anmeldungen für das neue Schuljahr (Beginn 1. September) entgegennimmt.

Grundsätzlich ist eine Anmeldung jederzeit möglich. Die Aufnahme der Schüler erfolgt jedoch nach Eingangsdatum der Anmeldungen. Aktuell werden circa 1500 Schüler an mehr als 40 Orten des Landkreises unterrichtet, das Altersspektrum reicht von sechs Monaten bis zu 70 Jahren. Das Angebot umfasst den „Elementaren Musikbereich“ für Kinder von sechs Monaten bis sieben Jahre, alle Instrumente des „Sinfonischen- und Blasorchesterbereichs“, die elektronischen Instrumente der Popularmusik sowie Gesangsausbildung. Ferner gibt es eine Vielzahl an Orchester-, Ensemble-, und Bandspielmöglichkeiten sowie einen Kinder- und Jugendchor an der Musikschule. Bei den Unterrichtsentgelten wird eine Familien- und Sozialermäßigung gewährt.