Drei Veranstaltungen bietet die Musikschule des Landkreises für Kinder und Jugendliche - aber auch Erwachsene - um Instrumente kennenzulernen und auch auszuprobieren.

Am Samstag, 4. Mai, stehen von 14 Uhr bis 17 Uhr im Cusanus Gymnasium Wittlich Lehrer für alle Fragen rund um folgende Instrumente zur Verfügung: Block-/Querflöte, Trompete, Horn, Posaune, Tenorhorn/Euphonium/Bariton, Tuba, Violine, Klavier, Akkordeon, Gitarre/E-Gitarre/E-Bass, Harfe und Gesang (ab 15 Uhr). „Ein Haus voll Musik“ - eine musikalische Geschichte für Kinder ab vier Jahren findet am Samstag, 18. Mai, um 15 Uhr in der Eberhardsklause in Klausen statt. Wer sich noch nicht sicher ist, ob er Klavier, Klarinette oder Saxofon lernen möchte, hat im Schnupperkurs am Samstag, 25. Mai (10 Uhr) in der Kurfürst-Balduin-Realschule plus die Möglichkeit diese Instrumente zu testen und erste Unterrichtseinheiten zu bekommen.

Anmeldung zum Schnupperkurs und weitere Informationen bei der Geschäftsstelle, Telefon 06571/142398 und 142333, E-Mail doris.meier@bernkastel-wittlich.de und unter www.musikschule.bernkastel-wittlich.de.