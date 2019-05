Fest : Somerfest mit Musik und Genuss

Wittlich-Bombogen (red) Der Musikverein Bombogen feiert von Freitag, 31. Mai, bis Sonntag, 2. Juni, sein traditionelles Sommerfest unter dem Motto „Musik und Genuss“. Am Freitag ist die Formation „De Kromploegers“ aus Liempde zu Gast.

Im Anschluss spielt Bernd Oster Tanz- und Unterhaltungsmusik. Am Samstag ist ab 19 Uhr das neu zusammengesetzte Projektorchester des Musikvereins Bombogen zu hören. Nach dem Auftritt der Winzerkapelle Kinheim wird gegen 22 Uhr die Band „Stargate“ (Foto unten) für Partystimmung sorgen. Am Sonntag ab 11 Uhr findet der Festakt der Stadt Wittlich zum Jubiläum „50 Jahre Stadtteile“ statt, musikalisch mitgestaltet durch die Band Altmetall. Im Anschluss steht Blasmusik unter anderem mit dem MV Bombogen (Foto oben) auf dem Programm. Der Eintritt ist an allen Tagen frei. Für das leibliche Wohl ist mit kulinarischen Köstlichkeiten gesorgt. Foto: MV Bombogen/Stargate