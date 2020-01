Konzert : Musikverein spielt Evergreens

Musikverein Maring-Noviand. Foto: Trierischer Volksfreund/Veranstalter

Maring-Noviand (red) Der Musikverein Harmonie Maring-Noviand lädt für Samstag, 25. Januar, ab 19.30 Uhr zu seinem traditionellen Abend in die Sporthalle in Maring-Noviand ein. Das Publikum erwartet ein abwechslungsreiches Programm unter dem Motto „Dont’t stop us now“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken