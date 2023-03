Vereinsleben Seit über 100 Jahren für Laufeld unterwegs – Der Musikverein blickt auf lange Geschichte zurück

„Mit einer guten Besetzung tolle Musik machen“, das ist eines der Dinge, auf die man im Musikverein Laufeld großen Wert legt, wie die erste Vorsitzende Nicole Stolz sagt. Doch das ist in einem kleinen Ort mit rund 500 Einwohnern gar nicht so einfach. Deshalb hat man, als einer der ersten Vereine, bereits vor zwölf Jahren eine Spielgemeinschaft mit dem Musikverein Plein gegründet. „Inzwischen ist es so, als würden wir alle aus dem eigenen Dorf stammen“, berichtet Stolz weiter. Die unterschiedlichen Probeorte nehmen die Vereine dabei in Kauf. „Was bei uns im Vordergrund steht, ist die Musik und wenn das mit der Unannehmlichkeit der Fahrzeit verbunden ist, nehmen wir das gerne auf uns. Da sind wir unkompliziert.“