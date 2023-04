Konzert Hauptsache Musik: „Harmonie“ Longkamp gibt unterhaltsames Osterkonzert

Folgende Stücke wurden gespielt: Astronauten-Marsch/Písecký pochod (Josef Ullrich, 1954), Oregon (Jacob de Haan, 1989), Garota de Ipanema (Antonio Carlos Jobim, 1963), Whispers from beyond (Rossan Galante, 2016), When I walk alone (Jan Hadermann, 1988), A Tribute to Nino Rota (Nino Rota, 1960 bis 1973), Uplakaná trumpeta (Dalibor und Václav Bárta, 2001), Bohemian Tequila (Stefan Schwalgin und Norbert Gälle, 2021), 80er KULT(tour) (Medley diverser Komponisten) und Florentiner Marsch (Julius Fučík, 1907).