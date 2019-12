Konzert : Musikgemeinschaft gibt Neujahrskonzert

Wittlich (red) „In Harmonie vereint“ spielen das Blasorchester Wittlich und der Musikverein Bergweiler seit nunmehr rund eineinhalb Jahren zusammen. Am Samstag, 4. Januar, ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) lädt die Spielgemeinschaft zum zweiten Mal zum Neujahrskonzert unter der Leitung von Dirigent Hans-Karl Daus in das Atrium des Cusanus-Gymnasiums ein.

Schon seit Wochen proben die Musiker ein abwechslungsreiches Programm ein, zu dem moderne Stücke wie Songs von Ed Sheeran, dem Musical „Phantom der Oper“ genauso gehören wie eine klassische Polka oder Wiener Walzer. Karten zum Preis von sieben Euro im Vorverkauf (acht Euro an der Abendkasse) gibt es im Alten Rathaus in Wittlich und in der Altstadt Buchhandlung. Foto: Jan Philipp Giel