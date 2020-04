Mutmacher : Muslimische Frauen nähen Masken

Wittlich Schon vor der Maskenpflicht, die ab Montag auch in Rheinland-Pfalz gilt, hat die Frauenorganisation der Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ) in Wittlich Behelfsmasken für die Seniorenresidenz St. Paul in Wittlich-Wengerohr genäht.



Weitere Masken wurden dem Wittlicher Krankenhaus gespendet. Nun möchten die Frauen ihr Hilfsangebot ausweiten. Für soziale Einrichtungen und Organisationen sowie Privatpersonen, die der Risikogruppe angehören, möchten die muslimischen Frauen weitere Behelfsmasken nähen und spenden.