Es geht um die Honorarkräfte Was bedeutet das Herrenberg-Urteil für die Kreismusikschule Bernkastel-Wittlich?

Thomas Bracht ist Honorarkraft an der Kreismusikschule in Bernkastel-Wittlich. Er unterrichtet zudem Piano und Jazzpiano – festangestellt – am Konservatorium der Stadt Ettelbrück in Luxemburg. Für ihn hat eine Festanstellung Vor- und Nachteile zugleich. (Archiv)

Foto: Christina Bents