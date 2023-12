Serie „klein aber oho“ Ein Briefkasten, mehrere „Miss Hochwald“ und ganz viel Natur

Die Ortsdurchfahrt ist gepflastert, an den Straßenrändern stehen renovierte Bauernhäuser und man hat einen Blick bis zum Helenenberg und in den Hunsrück. Ein kleiner Dorfplatz, am alten Brunnen, ist beim Schmücken des Tannenbaums vor Weihnachten ein Treffpunkt für die 48 Einwohner von Musweiler. Stefan Zens, Ortsbürgermeister: „Dann gibt es Glühwein, eine Frau aus dem Dorf macht Waffeln und der Jagdpächter sorgt für die Suppe. Das ist immer ein sehr schönes Zusammensein.“