Justiz : Mutmaßlicher Dieb vor Gericht

Klausen (will) Ein Mann, der unter Verdacht steht, Ende September 2018 in mehrere Häuser in Klausen eingebrochen zu sein, muss sich an diesem Donnerstag vor Gericht verantworten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken