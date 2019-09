Kostenpflichtiger Inhalt: Polizei : Mutmaßlicher Fall von Polizeigewalt in Morbach

Morbach Bei einer Personenkontrolle soll am Wochenende ein Polizist einer Person zwei Mal ins Gesicht geschlagen haben. Die Kriminalpolizei in Idar-Oberstein und die Polizeiinspektion in Morbach prüfen den Fall. Die Sensibilität ist besonders hoch, nachdem sich mutmaßlich unlängst ein gravierenderer Fall von Polizeigewalt in Prüm ereignet hatte.

Es soll gegen 4 Uhr am Sonntagmorgen gewesen sein, als ein Mann mit mehreren Freunden in Morbach unterwegs war, um eine noch geöffnete Kneipe zu suchen, nachdem sie eine Shisha-Bar besucht hatten. Sie standen an der Straße und unterhielten sich, wie der Mann, der sich an den TV gewandt hat, erzählt.

Daraufhin habe ein Streifenwagen der Polizei angehalten. Die Beamten hätten die Personalien kontrolliert und die Gruppe aufgefordert, sich leiser zu unterhalten. Der Mann habe dann den Polizeibeamten aufgefordert, auch seine Dienstmarke zu zeigen. Der Polizist habe ihm darauf zwei Mal ins Gesicht geschlagen, sagt der Betroffene. Sein Kollege habe die Szene mit dem Handy gefilmt. Ein Polizist habe ihm verboten, zu filmen. Als er dieser Aufforderung nicht nachgekommen sei, habe der Polizist ihm das Handy aus der Hand genommen.

Anschließend seien beide aufgefordert worden, den Dienstwagen zu besteigen, um zur Wache zu fahren. Dabei sei die Tür so rasch zugeschlagen worden, dass sein Kollege die Hand nicht rechtzeitig wegnehmen konnte und sich deshalb verletzte.

Wie der Mann weiter erläutert, sei das Handy immer noch bei der Polizei. Er habe den Vorfall am Montagmorgen der Kriminalpolizei in Idar-Oberstein gemeldet.

Auf TV-Anfrage bestätigt die Polizeiinspektion Morbach, dass man sich mit dem Fall beschäftige und dass auch die Kriminalpolizei in Idar-Oberstein eingeschaltet sei.

Vor einigen Wochen kam es mutmaßlich in Prüm zu einem schwerwiegenden Fall von Polizeigewalt. Dort soll ein Bundespolizist bei einer Festnahme auf einen am Boden liegenden Mann eingetreten und eingeschlagen haben. Vorangegangen war eine wilde Verfolgungsjagd, die sich insgesamt drei Personen mit ihrem BMW mit zwei Autos der Bundespolizei quer durch die Eifel geliefert hatten. In Prüm kam es zu einem Zusammenstoß, anschließend wurde der Fahrer festgenommen. (der TV berichtete mehrfach).