Gesundheit : MVZ Mittelmosel erweitert Angebot mit neuer Hausarzt-Praxis

Traben-Trarbach/Zell Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Mittelmosel erweitert sein Angebot am Standort in Traben-Trarbach.

In den Räumen des ehemaligen Anna-Henrietten-Stifts in der Straße Am Bahnhof ist bereits eine Praxis für Gynäkologie etabliert. Auch die Chirurgie und Orthopädie des MVZ Mittelmosel, das eng mit dem Klinikum Mittelmosel in Zell kooperiert, verfügen über Praxisräume in Traben-Trarbach. Mit der neuen Praxis gibt es nun auch hausärztliche Versorgung vor Ort.