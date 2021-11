Baumpflanz-Aktion : NABU verschenkt Bäume an Bürger im Wittlicher Tal

NABU verschenkt Bäume an Bürger im Wittlicher Tal

Der Nabu schenkt Bürgern des Wittlicher Tals Bäume, damit diese etwas zur Verbesserung des Klimas in ihrem Wohnumfeld tun können. Foto: TV/Sebastian Hennigs

Wittlich Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) Region Bernkastel-Wittlich hat in den vergangenen Jahren eine Reihe ökologisch wertvoller Maßnahmen umgesetzt. So betreibt der Ortsverein eine Landwirtschaft, die auf über den gesamten Kreis verteilten Parzellen ausschließlich unter ökologischen Gesichtspunkten wirtschaftet.

Auf diesen Flächen weiden zur Landschafts- und Biotop­pflege überwiegend Ziegen und Schafe. Dank verschiedener Schenkungen, Landkäufe und Pachtflächen hat der landwirtschaftliche Betrieb eine Größe erreicht, mit der er selbst einen erheblichen Anteil an den Naturschutzaktivitäten der NABU-Gruppe trägt.

So gelang es immer wieder, Biotope gefährdeter Tier- und Pflanzenarten aufzukaufen, um sie langfristig zu sichern. Zuletzt war dies ein Waldgrundstück mit einem der letzten Vorkommen der Gelbbauchunke in der Region.

Besonders freut es den Nabu Region Bernkastel-Wittlich, wenn seine Schwerpunktsetzung des Arten- und Lebensraum-Schutzes in der Region von Bürgern Unterstützung und Anerkennung findet. So regten die Eheleute Sabine und Dr. Josef Hecker aus Wittlich eine neue Aktion an, um die Bedrohung des Klimawandels bewusst zu machen und aktiv etwas dagegen zu unternehmen. Gleichzeitig unterstützen sie die Arbeit mit einer Spende über 2500 Euro.