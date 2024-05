Nach mehr als 200 Jahren Warum die Adler-Apotheke in Bernkastel-Kues schließt

Prüm, Müller, Thanisch, Haag, Haart, Richter: Das sind nur einige der Namen, die seit Jahrhunderten für Weindynastien im Anbaugebiet Mosel stehen. Gibt es so etwas auch bei Apotheken? Ja, auch wenn sie nicht so berühmt sind. Die Familie Stöck in Bernkastel-Kues gehört dazu. Seit 1805 gibt es in jeder Generation mindestens ein Mitglied, das als Apothekerin oder Apotheker tätig ist. Einmal waren es sogar drei Geschwister gleichzeitig.