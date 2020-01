Kostenpflichtiger Inhalt: 2000 Radfahrprüfungen : 40 Jahre im Dienst: Peter Petry nimmt Tausenden Kindern die Angst vor der Polizei

Peter Petry, Polizist aus Haag, geht in den Ruhestand. Das Foto zeigt ihn mit Bildern, die Kinder ihm gemalt haben. Foto: Christoph Strouvelle

Morbach-Haag Im Fokus der Arbeit von Schutzpolizist und Verkehrserzieher Peter Petry aus Morbach-Haag stand viele Jahre die Sicherheit von Kindern. Allein 2000 Mal hat er die Radfahrprüfung abgenommen. Jetzt ist es damit vorbei.

Kinder müssen viel lernen. Vor allem, wie sie sich im Straßenverkehr verhalten. Diese Aufgabe hat in den vergangenen Jahren Hauptkommissar Peter Petry von der Polizeiinspektion Morbach wahrgenommen, der dafür seit 2011 in den Kindergärten der Einheitsgemeinde Morbach unterwegs gewesen ist. Doch damit ist jetzt Schluss. Denn der 60-Jährige ist zum Jahresende in den Ruhestand gegangen.

1977 hat Petry seine Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei in Wittlich-Wengerohr begonnen. Nach einem zweijährigen Aufenthalt in Mainz, für den damals jungen Polizisten eine hochinteressante Tätigkeit, wurde der Haager kurz nach seiner Hochzeit 1981 heimatnah nach Morbach versetzt. „Das war für mich damals das schönste Hochzeitsgeschenk“, sagt er rückblickend.

Viele Jahre nahm er die Aufgaben eines Polizisten im Verkehr wahr, wie die Kontrollen von Lastwagen und Zweirädern. „Ich war der typische Schutzmann, wie man sich ihn vorstellt“, sagt Petry. Bedingt durch die Hunsrückhöhenstraße musste er viele schwere Unfälle aufnehmen, auch mit Toten. „Wenn man Angehörigen eine Todesnachricht überbringen muss, hat man selbst schwer damit zu kämpfen.“ 2006 legte Petry neben dem normalen Schichtdienst die Prüfung als Verkehrserzieher ab und war von 2008 bis 2011 Stellvertreter des Verkehrssicherheitsberaters der Pplizeiinspektion Morbach.

Er war selbst in den Morbacher Kindergärten unterwegs. „Mir war immer wichtig, den Kindern die Angst vor der Polizei zu nehmen“, sagt er. Hinzu kommen die Unterweisungen, wie Kinder richtig die Straße überqueren und wie sie sich mit dem Fahrrad auf der Straße sicher bewegen. „Ich habe mehr als 2000 Kindern die Radfahrprüfung abgenommen“, sagt er. Petry hat mit den Jungen und Mädchen geübt, wie diese den Weg zur Schule gefahrlos bewältigen. „Sie sollen erkennen, welche Gefahren im Straßenverkehr lauern.“ Dass dies so ist, hat Petry selbst erlebt. Beispielsweise, als ein Auto gestoppt hat, um die Kinder die Straße überqueren zu lassen und dieses in seinem Beisein von einem anderen Fahrzeug überholt wurde. Den Fahrer, der überholt hat, hat er angehalten und zu einem verkehrserzieherischen Gespräch auf die Wache einbestellt. „Das bringt mehr als ein Knöllchen.“ Insgesamt stellt Petry fest, dass man sich auf das richtige Verhalten von Autofahrern immer weniger verlassen kann. Doch sei dies bei ihnen meist keine Böswilligkeit. „Viele Autofahrer sind mit ihren Gedanken woanders“, sagt er. Deshalb werde Verkehrserziehung für Kinder immer wichtiger. Neben dem richtigen Verhalten im Straßenverkehr hat Petry den Kindern auch beigebracht, wie sie sich gegenüber Unbekannten richtig verhalten. „Wenn Fremde nach dem Weg fragen, sollen die Kinder freundlich Auskunft geben. Aber sie sollen nie Süßigkeiten annehmen, bei Fremden mitgehen oder zu ihnen ins Autos steigen“, sagt Petry. Sobald die Jungen und Mädchen ein unangenehmes Gefühl bekommen, sollen sie laut „Feuer“ schreien. „Da reagieren Menschen sensibler als bei anderen Rufen.“

Wie hat sich seine Arbeit in seiner 40-jährigen Dienstzeit verändert? Zwar sei der Respekt vor der Polizei zurückgegangen, sagt er. Aber dies sei auf dem Land noch nicht so festzustellen. Die Ausrüstung der Beamten, beispielsweise mit Schutzwesten und neonfarbenen Umhängen, sei besser geworden. Insgesamt sei die Polizeiarbeit komplexer geworden. „Heute wird für jede Kleinigkeit die Polizei gerufen“, sagt Petry.