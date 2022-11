Auszeichnung : Thalfang erhält erneut Prädikat „Luftkurort“

Thalfang Es gibt gute Gründe, Thalfang zu besuchen. Jetzt erhielt die Ortsgemeinde erneut das Prädikat „Luftkurort“ verliehen. Für Ortsbürgermeister Burkhard Graul „hat die Gemeinde diese Auszeichnung zu Recht verdient, und sie bestätigt auch die jahrelange, erfolgreiche Arbeit der Bürgerinnen und Bürger und aller Verantwortlichen aus Politik, Gewerbe und Vereinen für ihren Ort“.

Bei allen Werten liegt Thalfang im sehr guten Bereich, insbesondere bei der Feinstaubbelastung zählt der Messwert im Vergleich zu den anderen Kurorten zu den Besten zehn. Bei den Grobstaub- Stickstoffdioxidwerten liegt Thalfang im oberen Drittel der 150 Kurorte und gehört folglich zu den saubersten Kurort-Gemeinden“ in Deutschland. „Darauf sind wir sehr stolz“, so Burkhard Graul.

Um die Zertifizierung zu erhalten, müssen verschiedene Qualitätsstandards nachgewiesen werden. So wird im Rahmen des Anerkennungsverfahrens untersucht, ob der Antragsteller weiterhin die Anforderungen an einen „Luftkurort“ erfüllt. Dazu gehören unter anderem eine ausreichende medizinische Versorgung (Ärzte, Apotheken), eine öffentliche Toilette und eine zentrale Auskunftstelle (Tourist-Information), Unterkünfte in Beherbergungsbetrieben mit mittlerem bis gehobenem Komfort, der Erholung dienende Einrichtungen und erschlossene Gebiete in gehobener Qualität, Angebote für gesundheitliche und sportliche Aktivitäten und Unterhaltungsangebote, ein gepflegtes und ausgeschildertes Wanderwegenetz sowie eine „bioklimatisch begünstigte Lage“ und eine ausreichende Luftqualität. Die letzten zwei Punkte müssen durch zwei Gutachten dokumentiert werden.