Corona : Impfzentrum Wittlich: Termine für Dienstag sind sicher

Wegen des bundesweiten Stopps für den Corona-Impfstoff Astra Zeneca mussten am Montag (15. März) Menschen, die einen Impftermin im Wittlicher Impfzentrum hatten, abgewiesen werden. Für Dienstag, 16. März, sind aber jetzt alle vergebenen Termine bestätigt.

Wittlich Die Nachricht kam für die Mitarbeiter der Impfzentren in Deutschland völlig überraschend: Am Montagnachmittag verhängte das Bundesgesundheitsministerium einen vorübergehenden Stopp für die Verabreichung von Corona-Impfungen mit dem Astra-Zeneca-Vakzin. Grund waren mögliche, aber noch nicht genau nachgewiesene Komplikationen. In anderen europäischen Ländern wurde das Impfen mit dem Impfstoff ebenfalls pausiert. Diese Nachricht traf auch die Mitarbeiter des Impfzentrums in Wittlich, die am Montagnachmittag 16 Impflinge ungeimpft wieder nach Hause schicken mussten.