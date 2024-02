Kompromiss im VG-Rat Thalfang Nach Streit um Planung für neue Windparks - Warum Malborn jetzt doch schon dabei ist

Eine Menge Zuhörer sind ins Bäscher Bürgerhaus gekommen, darunter viele aus Malborn. Dort waren die Emotionen in den vergangenen Tagen hochgekocht. Denn vor der Sitzung des Verbandsgemeinderats war bekannt geworden, dass dieser einen wichtigen Beschluss zur Windkraftplanung in der Verbandsgemeinde (VG) Thalfang fassen sollte. Ein künftiger Windpark mit zehn Rädern bei Malborn tauchte in den vorbereitenden Unterlagen jedoch nicht auf – weshalb sich die Ortsbürgermeisterin bei der Aufsichtsbehörde über die Thalfanger Verwaltung beschwerte (wir berichteten).