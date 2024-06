Telekommunikation Vodafone-Netz in Wittlich ausgefallen

Er stellt fest, dass seit Dienstagmorgen, also einen Tag nach dem Blackout vom Montag, das Internet nicht funktioniert. Die Redaktion hat bei Vodafone in Düsseldorf nachgehört. Tatsächlich lag der TV-Leser mit seiner Vermutung, dass der Stromausfall damit zu tun hat, gar nciht so falsch. Pressesprecher Volker Petendorf erklärt. Es ist leider etwas komplex. Vodafone hat seit dem 25. Juni 2024 um 10:48 Uhr eine lokale Störung in einem kleinen Teil seines Glasfaser-Kabelnetzes in Wittlich. Nach einem großflächigen Stromausfall und Wiederherstellung der Stromzufuhr durch den örtlichen Energieversorger waren zunächst 1.377 Haushalte vom Vodafone-Netz abgeschnitten.“ Um diese Störung zu beheben, habe der Netzbetreiber zunächst ein defektes Bauteil in der örtlichen Vodafone-Betriebsstelle ausgebaut und durch ein neues Netzelement ersetzen müssen. Diese aufwändigen Arbeiten seien bereits am Dienstagabend, 25. Juni, abgeschlossen worden.