In Bernkastel-Kues Nach Brand: Hotelbetrieb geht weiter – aber mit Einschränkungen

Am vergangenen Wochenende hatte ein Passant zufällig einen Brand in der Gaststätte Dolce Vita in der Arndtstraße in Bernkastel-Kues entdeckt. Die Gastronomie war zu der Zeit geschlossen, der Passant informierte die Feuerwehr, die sofort ausrückte. Es gab eine starke Rauchentwicklung, die auch auf das angeschlossene Hotel übergriff, das deshalb geräumt werden musste. Die 29 Hotelgäste wurden mit Unterstützung der Verbandsgemeinde kurzfristig an anderen Standorten untergebracht. Menschen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden, das Restaurant ist seitdem aber nicht mehr nutzbar.