Corona : Nach Corona-Fällen im Bernkastel-Kueser Krankenhaus: Betrieb läuft weiter

Foto: Axel Kohlhaas

Wittlich/Bernkastel-Kues Am Standort Bernkastel-Kues des Verbundkrankenhauses wurden am Donnerstag zwei Covid-19-Fälle registriert. Die Krankenhausleitung hat nun Maßnahmen getroffen. Was das für Patienten und Besucher bedeutet.