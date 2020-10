Corona : Nach Corona-Fällen an Bord: Kreuzfahrtschiff bleibt in Piesport

Nach Corona-Fällen an Bord: Kreuzfahrtschiff bleibt in Piesport

Köln/Piesport Auf der MS VistaSerenity sind 13 Crewmitglieder erkrankt. Nun liegt das Schiff bis zum Ende der Quarantänezeit am Moselufer vor Anker.

Der Flussreiseveranstalter 1AVista Reisen musste bereits am Sonntag, 18. Oktober, eine einwöchige Moselreise mit der MS VistaSerenity vorzeitig beenden, nachdem es zu Verdachtsfällen auf eine Corona-Infektion gekommen ist. Das teilt Pressesprecher Dominik Kaven mit. Man habe umgehend das Gesundheitsamt in Wittlich informiert und alle Maßnahmen und Entscheidungen mit dem Amt abgestimmt.

13 Infizierte wurden festgestellt. Zuvor sei an Bord niemand mit Krankheitssymptomen auffällig geworden. Der Grund für den Abbruch: Bereits am Nachmittag des 17. Oktober sei der Kölner Reiseveranstalter durch ein Gesundheitsamt informiert worden, dass ein Gast, nachdem er die vorherige Reise der VistaSerenity beendet hatte, positiv auf Corona getestet worden war.

1AVista Reisen und die Reederei haben daraufhin veranlasst, dass alle Crewmitglieder, die mit der entsprechenden Person in Kontakt waren, isoliert und versorgt werden. Im Rahmen der Kontaktnachverfolgung hat der begleitende Bordarzt Antigen-Schnelltests zunächst bei der gesamten Crew durchgeführt. Am frühen Sonntagmorgen hat das örtliche Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich entschieden, dass die Gäste per Taxitransfer nach Hause gefahren werden können. Der Reiseveranstalter hat dann die Rückbeförderung organisiert.

Das Schiff selbst bleibt bis zum Ende der Quarantänezeit mit seiner Crew in Piesport vor Anker. Das habe das Gesundheitsamt so verfügt. Die Versorgung der Crew sei ohne Landgang möglich, da ausreichend Vorräte an Bord seien, so Dominik Kaven.