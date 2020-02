Kostenpflichtiger Inhalt: Kriminalität : Nach Darknet-Affäre in Traben-Trarbach - Umweltschäden in Cyberbunker befürchtet

Polizisten haben das Gelände eines ehemaligen Bundeswehr-Bunkers bei Traben-Trarbach gesichert. Dort wurde ein Rechenzentrum für illegale Geschäfte im Darknet ausgehoben. Wie es mit dem Bunker weitergeht, fragt sich der Stadtbürgermeister Patrice Langer. Foto: dpa/Thomas Frey

Traben-Trarbach/Koblenz Die Traben-Trarbacher sind wegen des stillgelegten Cyberbunkers in Sorge. Sollten seine Pumpen nicht mehr arbeiten, würde er mit Grundwasser geflutet. Das könnte die Umwelt schädigen, findet Stadtbürgermeister Patrice Langer.

„Ich will wissen, wer den Hut auf hat,“ fragt Traben-Trarbachs Bürgermeister Patrice Langer, wenn er an die ehemalige Bunkeranlage der Bundeswehr denkt, die am Stadtrand steht. Nachdem gegen den Besitzer ein Ermittlungsverfahren läuft, steht die Anlage leer. Dort hatte das Landeskriminalamt im vergangenen Jahr ein illegales Darknet-Rechenzentrum ausgehoben. Die Anlage gehört einer Stiftung in den Niederlanden, deren Geschäftsführer der Hauptangeklagte ist. Beim Zugriff Ende vergangenen Jahres waren mehrere SEK-Teams der Polizei beteiligt.

Anschließend wurde die Anlage von den Behörden untersucht. Diese ist inzwischen abgeschlossen, und der Bunker steht leer. Langer war früher selbst bei der Bundeswehr angestellt und kennt die Immobilie. „Das ist ein komplexes System, in dem ständig Pumpen laufen müssen, um das Grundwasser abzupumpen. Wenn dort der Strom abgeschaltet wird, dann läuft der Bunker mit Grundwasser voll“, erklärt Langer. Er habe schon mehrfach besorgte Anfragen von Bürgern erhalten. „Für uns ist es existenziell wichtig, zu wissen, wem der Bunker gehört und was da passiert,“ sagt Langer weiter. Eines steht für ihn jedenfalls fest: Man könne die Anlage nicht einfach so stehen lassen, die Sicherung rausdrehen und den Schlüssel abziehen. „Das geht nicht. Das wäre ein umweltmäßiger Super-Gau, weil dann Grundwasser in den Bunker läuft,“ sagt Langer. Zudem sei die Infrastruktur der Anlage, die einen Super-Computer beherbergt hatte, ja auch sehr wertvoll und erhaltenswert.

Foto: Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz 10 Bilder Der Cyberbunker in Traben-Trarbach: Das Reich des Mister X.

Der Volksfreund hat deshalb nachgefragt. Das Landeskriminalamt habe seine Arbeiten vor Ort inzwischen beendet, hieß es seitens der Pressestelle in Mainz. Die Zuständigkeit liege nun bei der Generalstaatsanwaltschaft in Koblenz. Und dort gibt schließlich der zuständige Oberstaatsanwalt Jörg Angerer Auskunft. In der Anklageschrift, die derzeit erstellt wird, soll die gesamte Bunkeranlage als Tatmittel eingestuft werden. „Das ist unser Ziel, denn dann wäre das Land Rheinland-Pfalz der Eigentümer der Anlage,“ sagt Angerer. Die Anklageschrift soll zeitnah fertiggestellt werden. Dann sei es eine Frage, wie das Gericht entscheidet.

Sollte die Anlage in das Eigentum des Landes überführt werden, dann wäre das Landesfinanzamt für einen späteren Verkauf zuständig. Momentan gehört die Anlage noch einer niederländischen Stiftung, deren Geschäftsführer der Hauptangeklagte ist.