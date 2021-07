Unwetter : Ministerin: „Wir müssen noch besser vorsorgen“

Wittlich Landesklimaschutzministerin Anne Spiegel macht sich am Freitag einen Eindruck zu den Hochwasserschäden in Wittlich.

(stra) Ein Jahrhunderthochwasser – wie Experten sagen – liegt hinter der Stadt Wittlich und der ganzen Region. Mit 360 Zentimetern wurde am Pegel Plein ein neuer Höchststand der Lieser gemessen. Um das Ausmaß der Zerstörung in der Innenstadt mit eigenen Augen zu sehen, hat Anne Spiegel gemeinsam mit Bürgermeister Joachim Rodenkirch am Freitag den Platz an der Lieser besucht.