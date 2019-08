Natur : Nach der Ruhe kommt der Sturm

Niederkail (HC) Wenn sich der Himmel zuzieht und die Wolken immer dunkler werden, dann liegt eine ganz besondere, gar energiegeladene Atmosphäre in der Luft. Genau einen solchen Augenblick, kurz vor dem Einbruch des Regenschauers, hat TV-Leser Karl Joachim Hofstätter in einem Bild eingefangen.

Noch ist der Fischweiher still und auf der Höhe von Niederkail herrscht stimmungsvolle Ruhe. Doch bald schon werden kleine Tropfen in den Teich plätschern und die Blätter der Birkenbäume werden sich für den Wind beugen, ehe es immer dunkler wird und sich auch die Enten in ihr Häuschen zurückziehen möchten.