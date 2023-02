Verkehr : Erdrutsch bremst Verkehr seit Wochen

Bischofsdhron Warum regelt an der Kreisstraße zwischen Bischofsdhron eine Ampel den Verkehr? Grund ist ein Erdrutsch. Aber wie lange dauert es noch, bis der Verkehr wieder normal fließen kann?

Für Hundheimer ist es die kürzeste Strecke in Richtung Morbach: Die Kreisstraße 122, die über Bischofsdhron in den Mittelpunktort der Einheitsgemeinde führt. Doch wer die Straße nutzt, muss derzeit mit Wartezeiten rechnen. Denn klar erkennbar hat sich dort in einer nicht einsehbaren Kurve von einer Felswand Geröll gelöst und ist auf die Fahrbahn gerutscht. Was bei Straßen, an denen ein Hang verläuft, immer mal passieren kann.