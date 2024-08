Abrissarbeiten werden fortgesetzt Hoteleinsturz in Kröv: Zweites Todesopfer geborgen - Hinweise für Anwohner

Eine klassische Verbotszone gibt es in Kröv nicht, stellte Polizei-Pressesprecherin Kerstin Klein am Freitag klar. Doch weil ab dem Mittag wegen der Abrissarbeiten mit einer erhöhten Staubbelastung zu rechnen ist, riet sie dazu, dass sich in dieser Zeit niemand draußen aufhalten sollte. Das betraf das Umfeld in einem Radius von 150 Metern rund um die Reichsschenke Zum Ritter Götz. Anwohner sollten ab 11 Uhr Fenster und Türen geschlossen halten. Denn es könne auch nicht ausgeschlossen werden, dass Asbest oder andere Schadstoffe in die Luft gelangen.