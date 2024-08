Ermittlungen laufen Nach dem Unglück in Kröv: Gutachter sagt, wie es zu Hauseinstürzen kommen kann

Exklusiv | Kröv/Trier · Warum ist das Hotel in Kröv am Dienstagabend eingestürzt? Bis die Frage endgültig beantwortet werden kann, wird es noch eine Zeit lang dauern. Doch wie kann in solchen Fällen überhaupt die Ursache ermittelt werden? Wir haben einen Experten gefragt.

08.08.2024 , 16:33 Uhr

Das gesamte erste Geschoss des Hotels in Kröv ist eingestürzt. Foto: Florian Blaes