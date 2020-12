Verkehr : Freie Fahrt in der Schottstraße

Freie Fahrt in der Schottstraße

Die Asphaltdecke der Schottstraße in Traben-Trarbach ist fertig gestellt. Foto: Hans-Peter Linz Foto: TV/Hans-Peter Linz

Traben-Trarbach Grund zur Freude in Traben-Trarbach: Nach zwei Jahren wird die Schottstraße wieder für den Verkehr geöffnet.

Nach rund zwei Jahren Bauzeit wird die Schottstraße, die L 190 in der Ortslage Trarbach, am Freitag, 11. Dezember, wieder für den Verkehr freigegeben. Die ursprünglich viel zügiger gedachte Maßnahme wurde von Anfang an durch unvorhersehbare und plötzlich auftretende Probleme verlängert. Zwischenzeitlich war sogar von einer Fertigstellung erst Ende März 2021 die Rede.