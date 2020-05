Kostenpflichtiger Inhalt: Coronapandemie : Bungert-Neustart läuft besser als erwartet

Ist zufrieden mit dem Neustart vor einer Woche: Winfried Bungert in der Modeabteilung des gleichnamigen Wittlicher Kaufhauses. Foto: TV/Christian Moeris

Wittlich/Mainz Vorsichtige Bilanz nach acht Geschäftstagen: Winfried Bungert sagt, in der 6000 Quadratmeter großen Modeabteilung sehe er schon mehr Kunden, als er erwartet habe.

Wenn das mal keine guten Nachrichten sind: Der Neustart des größten Modegeschäftes im Landkreis Bernkastel-Wittlich verläuft gar nicht mal so schlecht. „Ich hatte mit nichts gerechnet, dann war es etwas besser“, sagt Winfried Bungert, der gemeinsam mit seinem Bruder Matthias die Geschäfte des Wittlicher Familienunternehmens führt. Nach sieben langen Wochen im Lockdown, in denen das Obergeschoss schließen musste, öffneten die Bungerts am Montag, 4. Mai, wieder ihre Modeabteilung, die mit 6000 Quadratmetern Verkaufsfläche größte im ganzen Landkreis Bernkastel-Wittlich. „Wenn man die Gegebenheiten berücksichtigt, dann wurden wir leicht positiv überrascht“, sagt Bungert. Im Gegensatz zur Vor- Coronazeit habe er bloß mit der Hälfte der Kundschaft gerechnet, doch seit der Wiedereröffnung vor acht Geschäftstagen seien nun doch mehr Kunden in den Laden gekommen. Es sei vor allem ein gutes Gefühl, „wieder etwas mehr zu tun zu haben. Er habe sich gefreut, sagt Bungert, Kunden und Mitarbeiter wiederzusehen.

„Und was man auch sagen muss: Nach der ersten Woche sind die Leute nun recht entspannt und haben sich an den Mundschutz gewöhnt.“ An den Eingängen stehe zudem Desinfektionsmittel bereit, erklärt er. Die Kundschaft verteile sich nach seiner Einschätzung gut auf den 6000 Quadratmetern im Obergeschoss. „Das ist tiefenentspannt. 20 Kunden und 20 Mtarbeiter sieht man auf 6000 Quadratmetern gar nicht.“ Deshalb komme sich dort auch niemand zu nahe. Bislang habe es bezüglich der Coronaregeln bloß einen unbedeutenden Zwischenfall gegeben, sagt Bungert: Mitarbeiter hätten einem Kunden erklären müssen, dass er seinen Mund-Nasen-Schutz auch über die Nase hätte ziehen sollen. „Ansonsten haben sich bislang alle Kunden vorbildlich verhalten und an die Regeln gehalten“, sagt Bungert.

Aber warum kommen eigentlich nicht wie früher so ziemlich alle Kunden in die Modeabteilung einkaufen? Mit 20 gemeldeten Infizierten im Landkreis Bernkastel-Wittlich darf man das Risiko, sich dort mit Covid-19 zu infizieren, doch als moderat bezeichnen. Bungert: „Es gibt natürlich die Risikogruppen, die noch zu Hause bleiben, und die, die sich beim Shoppen unwohl fühlen würden.“ In der ersten Woche habe er bei vielen Leuten noch eine gewisse Anspannung bemerkt, sagt Bungert. Diese habe sich jedoch mittlerweile komplett gelegt.

Komplett gelegt haben sich allerdings nicht die Umsatzeinbußen. Wie Bungert sagt, mache man derzeit in der Modeabteilung im Vergleich zu Zeiten vor der Pandemie bloß die Hälfte des Umsatzes. „Aber wir haben so viel Ware geordert als würden wir den normalen Umsatz machen.“ Das Unternehmen befinde sich derzeit im Überlebensmodus. „Wir sind froh, wenn wir am Ende des Jahres auf Null rauskommen.“

Entlassungen von Mitarbeitern, das sagt Bungert, seien jedoch nicht geplant. „Die Kurzarbeit ist ein gutes Instrument. Wenn man merkt, es bessert sich wieder, hat man wieder alle Mitarbeiter voll im Einsatz.“ Bislang sei das aber noch nicht der Fall. Man sei mit einer reduzierten Belegschaft im Einsatz. Bungert: „Wir müssen schauen, wie wir alles bezahlt bekommen.“