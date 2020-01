Polizei : Nach Schussabgabe: SEK im Hunsrück im Einsatz

Ruschberg/Baumholder Zu mehreren Schussabgaben soll es nach Polizeiangaben am Freitag, 17. Januar, zwischen 20.50 Uhr und 21.15 Uhr in der Ortslage Ruschberg und im Stadtgebiet Baumholder im Landkreis Birkenfeld gekommen sein.

Verletzt wurde, wie die Polizei erklärt, dabei niemand. In der Folge habe es am Samstag, 18. Januar, um 0.25 Uhr eine Festnahme in einer Wohnung in Baumholder durch ein Spezialeinsatzkommando der Polizei (SEK) gegeben. Weitere Angaben zu diesem Vorfall und dem Einsatz möchte die Polizei erst nach Abschluss der Ermittlungen machen.