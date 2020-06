Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Folgen : Die Kajüte in Binsfeld - Eine Disco für Generationen

Nach 54 Jahren im Familienbetrieb schließt die Kajüte in Binsfeld. Abende wie diesen, an denen die Tanzfläche voll war, konnte es wegen Corona schon seit Mitte März nicht mehr geben. Foto: Kajüte Binsfeld

Binsfeld Nach mehr als 50 Jahren endet in Binsfeld eine Ära – die Diskothek Kajüte wird schließen. Über mehrere Generationen hinweg erinnern sich die Menschen an ihre Erlebnisse dort.



Als ich am Freitag, 13. März 2020, in der Kajüte war, dachte ich, dass es vorerst wegen Corona das letzte Mal in den nächsten Monaten sein würde - aber keinesfalls das allerletzte Mal. An diesem letzten Abend vor dem Lockdown hatte sich die Angst vor Corona schon bemerkbar gemacht: Es war wesentlich weniger los als sonst. So platzt die Eifeler Disco zum Beispiel immer wieder am ersten Weihnachtsfeiertag aus allen Nähten, weil es Kult ist, an diesem Tag dort mit Freunden zu feiern.

Aber an jenem Freitag, dem 13., war das anders. Im Vorfeld waren manche schon unsicher, ob man sich angesichts der heraufziehenden Pandemie überhaupt noch trauen kann, auszugehen. Am Ende hat bei vielen aber der Gedanke, noch einmal feiern zu können, gesiegt.

Über mehrere Generationen hinweg war die Kajüte für viele Jugendliche der Treffpunkt schlechthin. Egal, wie lange man manche Leute nicht mehr gesehen hatte: Freitagabend in der Kajüte traf man sich wieder.

„In meiner Jugend war ich fast jedes Wochenende in der Kajüte.“ Diesen Satz haben viele Jugendliche von ihren Eltern gehört, als sie selbst das erste Mal in die Kajüte gegangen sind. Aber jetzt, nach 54 Jahren Kajüte, ist diese Ära wegen Corona vorbei. Der Schock wegen der Nachricht geht durch alle Altersgruppen.

Anja, Petra und Anne sind mittlerweile Anfang 50 und werden bei dem Gespräch über ihre gemeinsamen Abende in der Kajüte vor über 30 Jahren ganz nostalgisch. „Wir waren fast jedes Wochenende zusammen da. Das war ein großer Teil unserer Jugend“, erzählt Anne. „Wir haben uns immer schon Anfang der Woche auf den Mädels-Abend in der Kajüte gefreut. Nach den vielen Stunden Tanzen waren da jedes Mal noch die Pommes mit der Jägersoße ein Muss“, erinnert sich Petra.

„Die Tanzfläche war immer bis zum Anschlag voll, und man kam von überall dahin. Da hat man immer alle möglichen Leute aus verschiedenen Cliquen getroffen“, sagt Anja mit einem Lachen. Eigentlich hatten sie auch geplant, nochmal zusammen auf eine 80er- oder 90er-Jahre-Party dort zu gehen. Dass das jetzt nichts mehr wird, hat die drei schon traurig gemacht.

Aber auch in der jüngeren Generation hat die Kajüte die Jugend vieler geprägt. „Ich hätte nicht damit gerechnet, dass die Kajüte nach so langem Bestehen ihre Pforten schließen muss. Für mich ist die Kajüte eigentlich eine Kultdisco, mit der schon einige Generationen groß geworden sind. Auch der jährliche Weihnachtsbesuch am 25. Dezember gehörte zum Standardprogramm. Mit der Schließung der Kajüte verliert der Umkreis sein letztes bisschen Lebendigkeit. Hoffen wir, dass wir in nicht allzu langer Zeit einer Wiedereröffnung entgegensehen dürfen“, erzählt Laura, 25, aus Wittlich. Bei Mike aus Dreis sieht das ähnlich aus: „Ich verbinde mit der Kajüte meine ersten Abende in einer Diskothek. Bis jetzt war die Kajüte für Jugendliche, die gerade 16 geworden sind, die erste Anlaufstelle, wenn es ums Feiern geht. Die Abende, wie der erste Weihnachtsfeiertag oder Geburtstage, an denen man mit dem ganzen Freundeskreis gefeiert hat und von dort problemlos nach Hause kam, werden nun Vergangenheit sein.“

Die Meinungen vor Ort seien aber etwas geteilt, erzählt eine Binsfelderin. Die Menschen, die im direkten Umfeld der Kajüte leben, seien erleichtert, dass nicht mehr jedes Wochenende so viel los sein wird.

Für andere ehemalige Gäste sei diese Nachricht ein Schock gewesen. „Ich habe in den letzten Tage viele Geschichten gehört, vor allem auch von der jetzt etwas älteren Generation, die früher ihre Jugend dort verbracht hat. Eine Geschichte war zum Beispiel, wie ein Mann seine Frau dort kennengelernt hat und auch bis heute noch sehr viele weitere Anlässe mit der Diskothek verbindet“, erzählt die Binsfelderin weiter.

Die Kajüte war ein Treffpunkt für die Jugendlichen aus der Region und die Nachricht der Schließung, hat in einigen wohl viele Erinnerungen wieder hervorgerufen.