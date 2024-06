Ausfall des Mobilfunknetzes Internet in Wittlich wieder verfügbar

Nach einem Stromausfall am vergangenen Montag (24. Juni) in Wittlich kam es zu einer Störung im Netz von Vodafone, die seit Dienstag rund 1400 Haushalte betraf, die offline gingen. Mitarbeiter von Vodafone mussten deshalb ein defektes Bauteil ersetzen. Inzwischen sind die Arbeiten weitestgehend abgeschlossen, wie der Vodafone-Pressesprecher mitteilt. Er erklärt: „Der örtliche Verstärkerpunkt, der am Montag infolge der Unterbrechung der Stromzufuhr in die Knie ging, wurde am Dienstag repariert. Seit 18.30 Uhr sind auch die restlichen 330 Haushalte wieder an unser Glasfaserkabelnetz angebunden.“