Zwei Nachweise desselben Tiers in drei Monaten Hilfe beim Schutz vor Wölfen: Ministerium legt neues Präventionsgebiet im Hunsrück fest

Landesweit bestehen bislang drei weitere Wolfs-Präventionsgebiete: im Westerwald, in der Westeifel und im Taunus. Auslöser für das neue Gebiet im Hunsrück war, dass dort ein zwei Jahre alter Wolfsrüde aus dem belgischen Rudel „Hohes Venn“ in einem Zeitraum von mehr als drei Monaten nachgewiesen wurde (wir berichteten) – am 2. Juli im Raum Birkenfeld und am 27. Oktober anhand von DNA-Proben nach den Schafsrissen in Thalfang. Nach den Vorgaben des Wolfmanagementplans Rheinland-Pfalz ist das Tier somit laut Ministerium „in der Region mit hinreichender Sicherheit als sesshaft einzustufen“.