Nach zwei Jahren Suche Breit hat endlich wieder einen Ortsbürgermeister

Breit · Mehr als zwei Jahre lang wollte niemand die Gemeinde im Hunsrück anführen. Jetzt gibt es wieder einen Ortschef und Stellvertreter. Was den 66-jährigen früheren Bauleiter Franz Lehnert motiviert und was er mit seinen Mitstreitern unbedingt angehen will.

14.08.2024 , 07:09 Uhr

Sie wollen gemeinsam neuen Schwung ins Dorf bringen: Ortsbürgermeister Franz Lehnert (Zweiter von links) übernimmt nach zwei Jahren Vakanz das wichtige politische Ehrenamt. Dabei wollen ihn die neuen Ratsmitglieder um Martin Paulus, Karin Wieczorek und Hermann Barten (von links) tatkräftig unterstützen. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber