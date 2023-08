Nach zwei Monaten Störung Aufatmen in Deuselbach: Bald soll es im Dorf wieder Internet und Telefon geben

Auf diese Nachricht haben viele Menschen in Deuselbach wohl sehnsüchtig gewartet: Es ist eine Lösung in Sicht, die in dem Hunsrückort nach wochenlangem Warten die Versorgung mit Internet und Festnetz-Telefon wieder herstellen soll. Seit dem 3. Juli sind rund 50 Haushalte von beidem abgeschnitten, nachdem ein Blitzschlag technische Komponenten des Internet-Netzes beschädigt hatte (wir berichteten).