Straßenverkehr : Nach wochenlanger Sperrung: Wieder freie Fahrt auf der B 269 im Hunsrück

Morbach/Birkenfeld Gute Nachrichten für Autofahrer im Hunsrück. Die B 269, die seit dem 29. Dezember, gesperrt war, ist ab sofort wieder befahrbar. Das teilte der Landesbetrieb (LBM) Bad Kreuznach auf TV-Anfrage mit.

Die Bundesstraße, die Morbach mit Birkenfeld verbindet, war wegen Schneebruchs dicht, was Autofahrer im Hunsrück teils zu großen Umwegen zwang. Die dort nötigen Baumfällarbeiten von Mitarbeitern des Nationalpark-Amtes und des zuständigen Forstamtes seien abgeschlossen, sagte Eckhard Hecht, Leiter des LBM. Gleichzeitig hat auch ein Anlieger die Chance genutzt, verkehrsgefährdende Bäume in diesem Bereich zu fällen. Die Arbeiten hatten unter anderem deshalb so lange gedauert, weil der Aufenthalt an der Strecke zu gefährlich war. Die bislang gesperrte Strecke zwischen Hüttgeswasen und Oberhambach ist komplett bewaldet. Und die Bundesstraße ist eine der höchsten in Rheinland-Pfalz.