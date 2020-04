Gesundheit : Nachbarschaftshilfe - aber richtig

Wittlich In immer mehr Orten bilden sich Nachbarschaftshilfen. Manchmal sind es selbst gegründete Initiativen aus der Dorfgemeinschaft, manchmal rufen auch die Parteien dazu auf, sich zu engagieren.

Dazu zählen: Abstand Halten, Einhaltung der Hust- und Nies-Etikette (also nicht in die Hand, sondern in die Armbeuge niesen oder husten), häufiges Händewaschen mit mindestens 20 Sekunden Dauer und mit Seife.

Darüber hinaus sei es aber auch sinnvoll, bei der Übergabe der Lebensmittel möglichst viel ABstand zu halten, so Schlichting: „Man kann zum Beispiel den Einkaufszettel unter die Fußmatte legen. Wenn der Einkauf erledigt ist, kann man an der Tür läuten und die Einkaufstüte an der Schwelle abstellen.“ Das gelte natürlich auch in den Geschäften. Es sei zwar sinnvoll, bargeldlos mit der EC-Karte zu zahlen, aber diese müsse man genauso anfassen wie die Zahlentastatur, um die Geheimzahl einzugeben. Mit Blick auf ältere Menschen, die möglicherweise noch mit Bargeld zahlen möchten, sagt Schlichting: „Bisher gab es noch keinen Fall, in dem sich ein Mensch über den Kontakt mit Bargeld mit dem Virus infiziert hat. Da müssten sie schon in einen Geldschein hinein niesen.“