Gemeindeleben : Ürziger wollen füreinander da sein

Ürzig „ERZ herzlich gemeinsam“ – unter diesem Arbeitstitel startet die Ortsgemeinde Ürzig in Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues, der Katholischen Pfarrei/Pfarreiengemeinschaft, dem Dekanat Bernkastel und dem Caritasverband Mosel-Eifel-Hunsrück e.V. eine Gemeinschaftsinitiative für ein noch stärkeres Miteinander und Füreinander in der Gemeinde.

Um dieses Miteinander auch in Zukunft zu erhalten soll ein das Gemeindeleben ergänzendes Projekt von Menschen für Menschen ins Leben gerufen werden, in dem die Anregungen, Ideen und Wünsche von möglichst vielen „ERZern“ von Beginn an mit einfließen. Dazu sind alle Bürger zu einer Gemeindeversammlung am Freitag, den 25. Juni um 18 Uhr in die Würzgartenhalle eingeladen.